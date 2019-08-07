كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف انخفضت الإيجارات في دبي منذ 2017؟

انخفض إيجارات الشقق في دبي بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام، وهي أقل بنسبة 21 في المائة عما كانت عليه قبل عامين، وفقًا لتقرير صادر عن بوابة قوائم العقارات Property Finder. وأرجعت الانخفاض إلى زيادة المعروض من المنازل الجديدة.

وينعكس الاتجاه الهبوطي أيضًا في إيجارات الفلل والمنازل في دبي، حيث انخفضت الإيجارات بنسبة 8.6 في المائة في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال التقرير “في حين أن بعض هذا الانخفاض يمكن أن يعزى إلى المخزون الجديد من الفلل بأسعار في متناول الجميع التي تصل إلى السوق وتؤدي إلى انخفاض الأسعار​​، وشهدت المجتمعات المستقرة أيضًا انخفاضًا في الإيجارات”.

وقالت Property Finder إنه تم تسليم 33363 وحدة سكنية في العام الماضي وأضاف التقرير: “مع الانتهاء من 19494 عقار سكني جديد في دبي خلال النصف الأول من عام 2019، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل امتصاص مستويات العرض”.

المجتمعات السكنية التي شهدت أكبر انخفاض في الإيجار في النصف الأول من عام 2019 كانت Town Square، بانخفاض 10.1 في المائة، و Motor City بانخفاض 6.4 في المائة. وهبطت الإيجارات في كل من قرية الثقافة ومجمع دبي للاستثمار 6.1 في المائة، بينما انخفضت الإيجارات في أرجان بنسبة 5.7 في المائة.

المناطق الوحيدة التي سجلت فيها إيجارات الشقق نمواً هامشياً هي سيتي ووك ومركز التجارة العالمي. وسجلت داماك هيلز، وواحة دبي للسيليكون، ودبي ساوث وذا فيوز انخفاضات طفيفة في الإيجارات حلال النصف الأول من هذا العام.

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وشهدت مجتمعات الفلل والمساكن تاون هاوسز أكبر انخفاض في الإيجارات، وهي ذا ميدوز (18.1 في المائة)، وموتور سيتي (1.3 في المائة)، وريم ميرا (10 في المائة).

وسجلت الفرجان انخفاضاً بنسبة 7.8 في المائة في الإيجارات وتراجع الأسعار في داماك هيلز بنسبة 7.5 في المائة.

من ناحية أخرى، سجلت تلال الإمارات زيادة كبيرة في الإيجارات بلغت 14.8 في المائة، بينما ارتفعت الإيجارات في المدينة الدولية وجميرا بارك بنسبة 1.8 في المائة و 1.2 في المائة على التوالي.

أما المناطق الأكثر شعبية بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى استئجار العقارات هي دبي مارينا، وسط مدينة دبي، نخلة جميرا، جميرا والبرشاء.

ويبلغ متوسط ​​الإيجار السنوي المتوسط ​​الحالي 79650 درهم للشقق في دبي و 166667 درهم للفلل، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.