الامارات | تعرّف إلى أيام المواقف المجانية خلال عيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف إلى أيام المواقف المجانية خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي عن مجانية رسوم المواقف السطحية في الإمارة ومواعيد عمل مراكز إسعاد المتعاملين وحافلات النقل العام والعبارات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن المواقف السطحية ستكون مجانية خلال عطلة العيد بدءاً من يوم السبت الموافق 10 أغسطس حتى الساعة 7:59 من صباح يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019. وفي هذا السياق نوه المركز إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

فيما ستغلق مراكز إسعاد المتعاملين خلال فترة الإجازة على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري.

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أما عن مواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام، فستكون خدمة الحافلات متوفرة في مدينة أبوظبي وضواحيها ومدينة العين ومنطقة الظفرة، وخدمات بين المدن، حسب جداول مواعيدها الاعتيادية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية وأيام الجمعة دون أي تغيير. للاطلاع على المواعيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dot.gov.abudhabiأو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80088888.

وستعمل خدمة العبارات من وإلى جزيرة دلما خلال أيام عيد الأضحى المبارك على النحو التالي:

جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة: (3) رحلات.