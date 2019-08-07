ولي عهد عجمان يعزي في وفاة حميد المندوس

عجمان (وام) قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، ظهر أمس، واجب العزاء إلى والد وعائلة المندوس في وفاة المغفور له حميد المندوس.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الجرف في عجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة المندوس، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ويوسف النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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