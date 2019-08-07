برلمانيون ومواطنون: الرفاهية عنوان حياة الإماراتيين وعطاء القيادة «كلمة السر»

ناصر الجابري (أبوظبي)

أشاد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي ومواطنون بتوجيهات وأوامر القيادة الرشيدة بصرف الدفعة الثانية من القروض لـ 1000 مواطن، وآثارها الإيجابية المتمثلة في دعم الاستقرار المجتمعي للعائلات المستفيدة، واستمرارية عوائد برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية على المواطنين وفقاً للخطة الزمنية المحددة، إضافة إلى دور المكرمة في تعزيز مستوى المعيشة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة.

وأكد محمد بن كردوس العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن توجيهات القيادة الرشيدة باعتماد الدفعة الثانية من القروض هذا العام، تؤدي إلى تحقيق الأمان والاستقرار الأسري، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة، ولها بالغ الأثر على العائلات المستفيدة من خلال حصولهم على القرض الذي يتيح لهم بناء منازلهم وتشييدها، إضافة إلى ترسيخ مفهوم المجتمع المستقر الذي يعمل لأجل وطنه وبناء منجزاته. وأضاف أن توالي التوجيهات السديدة من خلال الإفراج عن مجموعة من السجناء خلال اليومين الماضيين والأوامر الكريمة بتوفير المساكن، تمثل مؤشراً لنهج السعادة الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتجسيداً عملياً للأسباب الكامنة التي أدت لأن تكون الدولة مثالاً عالمياً في الازدهار والرقي والرفعة من خلال تصدر مؤشرات التنافسية العالمية وبلوغ المراتب العليا في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ستبقى نهجاً للعطاء ومصدراً للكرم ومنبعاً للطيب، حيث ينعم المواطن والمقيم بالرخاء والرفاهية والأمان، لافتاً إلى أن صرف الدفعة الثانية خلال العام الجاري يدلل على استمرارية الجهود المبذولة الهادفة إلى تحقيق الحياة الرغيدة، كما تبين المردود الإيجابي لبرنامج المسرعات التنموية على المجالات كافة المرتبطة بالمواطن، وهو ما لمسناه خلال الفترة الماضية، مع وجود التوجيهات المتواصلة والمتابعة الدائمة من مختلف المستويات.

أعياد متواصلة

من ناحيته، أكد مطر حمد بن عميرة الشامسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن صرف الدفعة الثانية من القروض يأتي تماشياً مع النهج الحكيم والرؤية الثاقبة لدى القيادة الرشيدة التي تعمل دوماً لأجل المواطن وتحقيق تطلعاته وتوفير احتياجاته، حيث تمثل لنا القيادة مصدراً ملهماً بمكارمها المتواصلة والعطاء المبذول الذي يجعل من الإمارات مثالاً مشرقاً ومشرفاً برؤية تستند على توفير مقومات الحياة الكريمة كافة.

وأشار إلى أن برنامج «غداً 21» يتعدد، من ضمنه المبادرات التي تولي المواطن أولوية قصوى، وتعمل على تنميته والاهتمام بشؤونه وصياغة الخطط المستقبلية التي ترتقي بمنظومة الخدمات وجودتها وتفعل من دور المواطن في الجوانب الحياتية التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على استقراره الأسري، حيث تسهم القروض في بناء البيئة المستقرة للإنسان عبر وجود مقوماتها التي تتيح له فرصة العمل والإنتاجية في ربوع الوطن.

ولفت الشامسي إلى أن الأعياد في الإمارات دوماً متواصلة؛ بفضل الأخبار السعيدة والمكارم المتواصلة والتوجيهات التي تستهدف في المقام الأول المواطن، حيث استفاد نحو 2000 مواطن في الدفعة الأولى، واستفادت مجموعة أخرى من العائلات في الدفعة الثانية، وبالتالي هو نهج مستدام ومستمر وفقاً لخطط ترسم الطريق للمستقبل المشرق للمواطنين ولكل من يعيش في الدولة.

من جهته، وصف عامر الحوسني، مواطن، توجيهات القيادة الرشيدة بأنها «سعادة وطن»، باعتبار أن لها الأثر الإيجابي الكبير على العائلات المستفيدة، وستضمن لهم تحقيق الاستقرار الأسري المطلوب، وهو ما يتيح تسخير الطاقات والقدرات كافة لأجل العمل على منجزات الوطن في المجالات كافة، فوجود الاستقرار المجتمعي يشكل القاعدة الأساسية لبناء المجتمع المنتج المتحلي بالأمل والإيجابية.

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة عودتنا بالتزامن مع كل مناسبة على أن تفرحنا بالمكارم، حيث أصبحت هذه الأخبار عادة في إمارات السعادة والتسامح؛ ولذلك تتفرد الدولة بالعلاقة الاستثنائية التي تجمع الحاكم بالمحكوم، لأنها علاقة متجذرة وصلبة وقائمة على الحب المتبادل بين القيادة والشعب، وهو ما انعكس إيجاباً على ما نشاهده من منجزات متواصلة وهائلة في مختلف القطاعات.

ولفت الحوسني إلى أن سر ما تحقق يعود إلى رؤية القيادة التي أثمرت «غداً 21» ورؤية أبوظبي 2030 والتي تعمل الجهات على تحقيقها.

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استشراف المستقبل

من ناحيته، أشاد المواطن يعقوب الشامسي بالخطط والبرامج المستقبلية التي أطلقتها الدولة من خلال «غداً 21» البرنامج الذي يعمل على استشراف تحديات المستقبل وتحديد الأولويات المجتمعية وتحقيق التطلعات والاحتياجات، حيث تستهدف المبادرات كافة توفير المشاريع التي تتناسب وتتلاءم مع احتياجات المواطنين.

عيدية

قال المواطن مبارك البريكي: «إن القيادة الرشيدة تجسد معاني الأبوة، وتهتم بأبنائها، وتبحث عن مواطن السعادة والفرح للمواطنين وأيام الفرح خاصة ونحن على مشارف أيام مباركة، ونحن نستقبل عيد الأضحى المبارك ليصبح العيد عيدين. ونشكر قيادتنا على العيدية التي تعودنا عليها».

ولفت إلى أن صرف هذه الدفعة الجديدة يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بشؤون المواطنين، وحرصها على ضمان مستقبل مشرق لهم ولأسرهم، وهو الهدف الذي يشغل اهتمام القيادة، موضحاً أن هذه المبادرة تضاف إلى المبادرات الجليلة التي تصب في مصلحة المواطن الإماراتي، وتسهم في رفع مستوى معيشته ورفاهيته والكل يسعد في الإمارات.

وقال المواطن سالم الكثيري: فخورون بقيادتنا الرشيدة التي تتلمس حاجة المواطن، والسكن يعزز الاستقرار الأسري، وهي مبادرة تؤكد العطاء المستدام لقيادتنا الرشيدة، وسعيها الدؤوب لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن، وعلى رأس الأولويات السكن، ويشعر كل مواطن إماراتي بالسعادة لسعادة أخيه، وتتميز هذه المكرمة بأنها جاءت متزامنة مع حلول عيد الأضحى المبارك، ونهنئ قيادتنا الرشيدة بهذه الأيام المباركة، متابعاً أن هذا الأمر ليس جديداً على قيادتنا الرشيدة التي تترجم فعلياً رعايتها ودعمها لأبنائها المواطنين على الدوام.