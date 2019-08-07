محمد بن زايد: الإمارات دولة الأمل والعطاء

أبوظبي (وام)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أرست نهجاً ثابتاً ومنظومة عمل تطوعي أصيلة بجهود أبنائها بما تحمله من قيم والتزام أخلاقي تجاه خدمة الإنسان وسعادته وصون كرامته أينما كان، مشيراً سموه إلى أن العمل التطوعي وتعزيز قيم العطاء والتعاون يشكلان ركيزة أساسية في التوجهات الإنسانية لدولة الإمارات منذ تأسيسها.

وأكد سموه أهمية غرس ثقافة العطاء وأعمال الخير والتعاون والمساعدة لدى أبناء الإمارات من خلال الإسهام العملي في إنجاز المبادرات الإنسانية التنموية والخدمية للفئات التي تحتاج للدعم في مختلف الدول، مضيفاً أن الدولة تأسست على قيم وثقافة أصيلة أساسها فعل الخير والعطاء والتضامن وإغاثة الملهوف.

جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في مجلس قصر البحر، فريق «سفراء العطاء» الطلابي الذي شارك في أعمال تطوعية في أذربيجان وماليزيا وزنجبار، خلال الإجازة الدراسية الصيفية لهذا العام، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمبادرة «سفراؤنا» التي تنفذها وزارة التربية والتعليم.

واستمع سموه من الوفد الطلابي، يرافقه عدد من القيادات التربوية والمشرفين، إلى أهم الأهداف التي حققها الفريق، خاصة بشأن ترسيخ قيم العطاء والتضامن والمساعدة والتعاون وحب الخير والإسهام في نشرها، بما يعزز صورة الدولة في الخارج، بوصفها دولة الأمل والخير.

من جانبه، أعرب الوفد عن شكرهم وتقديرهم للدعم الذي تقدمه قيادة الدولة الحكيمة والاهتمام الذي توليه للطلبة من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المتميزة التي تسهم في تأهيلهم وصقل شخصياتهم في مختلف جوانبها، خاصة الجانب الإنساني.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.