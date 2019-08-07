الشارقة (وام) تستقبل هيئة الشارقة للمتاحف عيد الأضحى المبارك بباقة متنوعة من الفعاليات التعليمية والترفيهية الشائقة التي يقدمها كل من مركز الشارقة للاستكشاف ومتحف الشارقة العلمي، وتستهدف الأسر والأطفال ثاني وثالث أيام العيد.

وينظم مركز الشارقة للاستكشاف، مجموعة من البرامج المتنوعة العلمية والترفيهية، إلى جانب ورش الأشغال اليدوية، والمسابقات الهادفة إلى تعريف الأطفال بالموروث الثقافي والعادات والتقاليد في دولة الإمارات.

أما متحف الشارقة العلمي، فيقدم للأطفال مجموعة من العروض التعليمية الممتعة والشائقة، التي تشمل البرودة القصوى، والفقاعات، والقبة السماوية، والصوت، والكهرباء.

يشار إلى أن جميع العروض تقدم باللغتين العربية والإنجليزية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فعاليات تعليمية وترفيهية في متاحف الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.