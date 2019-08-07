«أطفال الشارقة» تطلق برنامج «صمم وابن»

الشارقة (وام) أطلقت أطفال الشارقة -التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين- برنامج «صمّم وابن» الخاص في مجال التصميم الإبداعي بمشاركة 45 طفلاً وطفلة من أطفال مراكز مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى ضمن الفئة العمرية من «9-12» سنة.

وبدأت الفترة الأولى من البرنامج 28 يوليو الماضي وتستمر حتى 8 أغسطس الجاري في كل من مركز الطفل بحلوان ومركز الطفل بالرقة ومركز الطفل بالمليحة، فيما تبدأ الفترة الثانية من 18 حتى 31 أغسطس الجاري في كل من مركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر ومركز الطفل بالخالدية ومركز الطفل بالبطائح.

وتسعى أطفال الشارقة من خلال إقامة البرنامج -الذي يُعد من البرامج المستحدثة في صيف هذا العام- إلى تعزيز روح الإبداع والابتكار والتنافس لدى الأطفال وأهمية العمل الجماعي وتوفير بيئة تعليمية جاذبة لتنمية مواهبهم في مجال التصميم الإبداعي والابتكاري.

وفي إطار الجانب العملي من البرنامج، قام الأطفال بزيارة ميدانية إلى «تك شوب» في أبوظبي بهدف التعرف والعمل على تطوير مشاريعهم.

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