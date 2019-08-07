الطقس صحو إلى غائم

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً على بعض المناطق، ورطباً ليلاً وصباح الخميس الباكر مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً. وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون جنوبية غربية- شمالية غربية/‏ 18 - 28 كم/‏ س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/‏ س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، وفي بحر عمان يكون خفيفاً إلى متوسط.

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