استقبال طلبات المشاركة في ملتقى «كليكس 2020»

أبوظبي (وام) أعلن القائمون على «ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ - كليكس 2020» -الذي تستضيفه وزارة التغيّر المناخي والبيئة- عن استمرار استقبال طلبات المشاركة حتى يوم 29 أغسطس الجاري.

وينعقد الملتقى ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 -المنصة العالمية التي تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة حول العالم- الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في شهر يناير القادم.

ويواكب الملتقى مستهدفات «رؤية الإمارات 2021» وبرنامج «غداً 21».

وأكدت طيف الأميري، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغيّر المناخي والبيئة، على أهمية استضافة الوزارة لفعاليات الدورة الثالثة من «كليكس»، التي تأتي انسجاماً مع الجهود المستمرة لتشجيع الشباب حول مبادرات الأعمال الريادية الخضراء، مشيرة إلى أن الملتقى يدعو المبتكرين إلى إبراز حلولهم المتطورة المصممة لمجابهة التحديات البيئية والتغلب عليها.

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