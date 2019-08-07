راشد بن حميد يطلع على خطة تطوير مركز عجمان للشباب

عجمان (الاتحاد) شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عضو مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، فعاليات مركز عجمان للشباب، مشيداً بنجاح النسخة الثانية من الأكاديمية الصيفية في الإمارة، وأكد أن المركز أصبح اليوم وجهة لكل المبدعين وحاضنة للرواد ومنصة للمصممين والفنانين.

والتقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي أعضاء مجلس عجمان للشباب، واطلع على الخطة التطويرية، كما استمع لشرح مفصل عن أهداف مركز عجمان للشباب.

وخلال زيارته المركز، التقى بإدارة المؤسسة الاتحادية للشباب للاطلاع على النتائج التي حققتها الأكاديمية الصيفية لعام 2019 والتي اشتملت على أكثر من 600 برنامج تطويري تنوعت بين ورشة ومسابقة ودورة متخصصة في تطوير المهارات والمعارف والهوايات ومجالات الاحتراف للشباب، ضمن مختلف المجالات الثقافية والعلمية والترفيهية بالشراكة مع نخبة من المؤسسات العالمية، مستقطبةً أكثر من 20 ألف مشارك في 14 موقعاً في مختلف مناطق الدولة.

وقال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «إن دعم القيادة الرشيدة في إمارة عجمان لتطلعات الأجندة الوطنية للشباب شكل الممكن الرئيس لنجاح مشاريع المؤسسة الاتحادية في الإمارة، بالإضافة إلى كافة المبادرات الشبابية، كما ساهم بتسريع وتيرة تحويل المشاريع من إطارها النظري إلى التطبيق العمل الناجح والفعال. فلدى شباب عجمان فرصة ذهبية اليوم لعرض ابتكاراتهم وتطوير مشاريعهم وتنمية مهاراتهم ليس لدخول سوق العمل فحسب، وإنما للتفوق والريادة في مختلف القطاعات».

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