«تربوي العربية» يبحث التعاون مع جامعات كازاخستان

الشارقة (الاتحاد) اختتم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، برنامج زيارته إلى جامعات ومؤسسات التعليم في كازاخستان، في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات المشتركة.

وتضمن برنامج الزيارة استقبال الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى كازاخستان، في مقر إقامته في مدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان، الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز.

كما التقى الحمادي المختصين من جامعة أوراسيا في العاصمة نور سلطان، وتم تبادل مجالات التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تعليم اللغة العربية.

كما زار الحمادي جامعة الفارابي، وهي من أبرز جامعات كازاخستان، في مقر الجامعة بالعاصمة السابقة (المآتي)، واطلع أيضاً على الدراسات العربية في قسم الدراسات الشرقية بالجامعة، وتم خلالها تبادل سبل التعاون في مجال تعليم اللغة العربية.

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