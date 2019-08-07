الامارات | دبي تستقبل العيد بخطة مرورية متكاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستقبل العيد بخطة مرورية متكاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت لجنة تأمين الفعاليات، ممثلة بشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، خطة شاملة للحركة المرورية في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتحقيق الانسيابية والسلامة المرورية خلال إجازة العيد. وقال مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس اللجنة، اللواء عبدالله الغيثي، إن اللجنة أنهت استعداداتها لاستقبال إجازة عيد الأضحى، حيث وضعت خطة أمنية مشتركة وموحدة، كل حسب اختصاصه، وذلك لتأمين حركة السير في المناطق السياحية والمراكز التجارية والشوارع الرئيسة خلال الاحتفال بالعيد.

وأكد أنه تم التركيز على جميع الشوارع والمسارات الداخلية والخارجية، خصوصاً تلك التي تمثل شريان الإمارة، مثل من وإلى مطار دبي الدولي، والمناطق السياحية، والمراكز التجارية، حيث سيكون هناك وجود مكثف لدوريات المرور وأمن الطرق، لتسهيل الحركة، وتخفيف حدة الازدحام، ومنع أي مشكلات مرورية قد تحدث نتيجة الكثافة المتوقعة في تلك المناطق. من جانبها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، ورئيس فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات والفعاليات السنوية، المهندسة ميثاء بن عدي، إن الهيئة قامت بإعداد الخطط المرورية والتشغيلية اللازمة، وخدمات وسائل النقل الجماعي، بهدف تلبية احتياجات الجمهور ومستخدمي الطريق، حيث تُسهم في تقديم أفضل الخدمات التي تُمكّنهم من استخدام وسائل النقل الجماعي أو الخاص بشكل آمن وسهل للجميع خلال فترة إجازة عيد الأضحى، التي عادةً ما تشهد ازدحاماً. وأوضحت أن الخطة تشمل أولاً منطقة برج خليفة، حيث تم وضع خطة لتوجيه المرور من وإلى منطقة برج خليفة على أكثر من اتجاه، مضيفة أنه لضمان انسيابية الحركة المرورية، ستتم مراقبة الإشارات الضوئية، والتحكم بها على شارع المركز المالي وبوليفارد محمد بن راشد، بهدف تحقيق أعلى انسيابية مرورية ممكنة في ساعات الذروة المختلفة.