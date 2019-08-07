الامارات | 1800 مواطن يحصلون على فُرص وظيفية في القطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن 1800 مواطن يحصلون على فُرص وظيفية في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن حصول نحو 1800 مواطن على فرص وظيفية في القطاع الخاص، في إطار مبادرتين منفصلتين استهدفتا تسريع التوطين بمنطقة الظفرة في أبوظبي، وكذلك تسريع توظيف المواطنين ممن أتموا الخدمة الوطنية.

وجاءت مبادرة تسريع التوطين في «الظفرة» تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإيجاد 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي، تحقيقاً لمستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، في حين جاءت مبادرة تسريع توظيف من أتموا الخدمة الوطنية، التي نفذتها الوزارة بالتعاون والشراكة مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وثمّن وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لمبادرة تسريع التوطين في المنطقة، مؤكداً أن رعاية سموه للمبادرة منحتها زخماً ودعماً كبيرين.

وأكد أن النتائج التي حققتها المبادرتان، جاءت تتويجاً للشراكة والجهود المشتركة التي بذلتها الوزارة مع شركائها، وفي مقدمتهم هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ولجنة فرص العمل المشكّلة من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والقطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً في ملف التوطين.

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وأضاف أن هذه الشراكة تؤكد الحرص على تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بتحمل المسؤوليات الوطنية والمجتمعية التي يتطلبها التوطين الذي يحظى بدعم وتوجيهات القيادة.

وأشاد الهاملي بالشركات والمؤسسات التي تفاعلت مع المبادرتين، من خلال مشاركتها في الأيام المفتوحة للتوظيف التي نظمتها الوزارة، ما أثمر عن حصول نحو 1800 مواطن ومواطنة على الفرص الوظيفية في القطاع الخاص.

وأكد حرص الوزارة على تعزيز فرص توظيف المواطنين والمواطنات، الذين شاركوا في الأيام المفتوحة للتوظيف، ولم يتمكنوا من الحصول على الفرص الوظيفية نتيجة عدم اجتيازهم المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم، وذلك من خلال إشراكهم في برنامج «تمكين»، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع كليات التقنية العليا بهدف تدريب وتأهيل مثل هؤلاء المواطنين، وتقديم الدعم اللازم لهم للحصول على الوظيفة.

وكرّم الهاملي، خلال ختام مبادرة تسريع التوطين، الشركات الأكثر تفاعلاً مع هذه المبادرة، وهي شركة أدنوك، شركة الإمارات لخدمات الاستجابة، بوابة الإمارات للخدمات الأمنية، مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، مجموعة اللولو العالمية، شركة غنتوت للنقل والمقاولات العامة، مجموعة الاتحاد للطيران، شركة يونايتد سيكيورتي جروب، مصرف أبوظبي الإسلامي، هيلث بوينت.