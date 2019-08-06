الامارات | خبر سعيد من شرطة دبي لمرتكبي المخالفات البسيطة

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سعيد من شرطة دبي لمرتكبي المخالفات البسيطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، «الإمارات اليوم» إن المخالفات المرورية البسيطة التي يرتكبها أفراد المجتمع دون قصد ولا تمثل أي خطورة على الجمهور لن تؤثر على استفادة السائقين من مبادرة تسوية المخالفات المرورية التي أطلقتها شرطة دبي في فبراير الماضي.

وقال المري «لا يمكن أن نضيع مجهود شخص حرص على الإلتزام ستة أشهر منذ إطلاق المبادرة في فبراير الماضي، وصار على وشك الحصول على 50% خصم على مخالفات بسبب مخالفة بسيطة»، مؤكداً أن هدف شرطة دبي من المبادرة تشجيع الناس على الالتزام وحمايتهم من المخالفات التي تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية.

وبحسب الاشتراطات التي أعلنت عنها شرطة دبي حين أطلقت مبادرة «تسوية المخالفات المرورية» بالتزامن مع بداية عام التسامح في فبراير الماضي، تتيح المبادرة للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم عدم دفع تلك المخالفات شريطة الالتزام بقانون السير والمرور وعدم ارتكاب أية مخالفة مرورية طوال العام، بخصم قيمته 100% من نسبة المخالفات في حال لم يرتكب السائق أي مخالفات مرورية خلال الـ12 شهراً المقبلة، و75% على مدى تسعة أشهر، و50% على مدى ستة أشهر، و25% على مدى ثلاثة أشهر.

وقررت شرطة دبي تعديل شرط عدم ارتكاب أي مخالفات مرورية، واستثنت المخالفات البسيطة.