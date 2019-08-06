"الإمارات للتطوير التربوي" تطلق برنامج الشباب الصيفي

أبوظبي(وام) أطلقت كلية الإمارات للتطوير التربوي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، برنامج الشباب الصيفي لعام 2019، والذي يستهدف طلبة الصفين العاشر والحادي عشر من المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي.

ويستمر البرنامج لمدة 4 أسابيع، ويغطي محاور رئيسة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والابتكار والتكنولوجيا وصوت الشباب وتنمية المهارات الشخصية. ويتضمن البرنامج أنشطة أكاديمية تقدم على هيئة محاضرات وتجارب عملية وميدانية.

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