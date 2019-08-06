2500 ساعة تطوعية في المعسكر الصيفي لمؤسسة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم متطوعو مؤسسة الإمارات 2500 ساعة تطوعية في مُخيمها الصيفي لهذا العام والذي انطلق من 22 يوليو وحتى الأول من أغسطس 2019. وكان مُخيم «شبابنا» قد انطلق في 4 مواقع مُختلفة في أبوظبي، الشارقة، العين، ورأس الخيمة، وواصلت المؤسسة من خلاله القيام بدورها الرائد في تمكين الشباب بالمهارات القيادية ودمج الفئات المُجتمعية المُختلفة من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المُتحدة، فضلاً عن مُساعدتهم في استغلال أوقات إجازة الصيف لتعلم مهارات جديدة ومُفيدة وذات أثر إيجابي طويل المدى.

حقق المُخيم الصيفي عدد ساعات تطوعية وتدريبية وصلت إلى أكثر من 2500 ساعة، بحضور عدد كبير من الشباب في مُختلف أنحاء الدولة.

كما عقدت ورش عمل تدريبية في مجالات التطوع وريادة الأعمال وتعزيز الثقافة المالية والسلامة المجتمعية، لإتاحة الفرصة للشباب لعرض وتبادل أفكارهم مع نظرائهم تحت إشراف وتوجيه مُتخصصين في جميع المجالات.

وقالت ميثاء الحبسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات «نحن في مؤسسة الإمارات نؤمن بضرورة الاستثمار في الشباب وطاقاتهم وإعدادهم بالطريقة المُثلى للمُشاركة في مسيرة التنمية، لذا، عمدنا إلى إعداد دورات وورش عمل وأنشطة متنوعة في المُخيم الصيفي ليُحقق الشباب أقصى استفادة من وقت فراغهم في الإجازة الصيفية».

وأضافت: «كما أننا ملتزمون بإتاحة الفرصة للشباب لتعلم مهارات جديدة في جميع المجالات، وصقل مواهبهم وإبداعاتهم، فضلاً عن إطلاق طاقاتهم المكنونة، وإعدادهم لدورهم المنشود كقادة للمُستقبل».