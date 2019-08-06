"شباب شرطة أبوظبي" يناقش تحديث خطة المجلس

أبوظبي(الاتحاد) ناقشت الجلسة التعريفية التي نظمها قطاع الموارد البشرية لمجلس شباب القيادة العامة لشرطة أبوظبي (رواد أمن المستقبل)، في دورته الثانية الجديدة للعام 2019 برئاسة الرائد محمد أحمد بالعلا - رئيس المجلس، تحديث الخطة الاستراتيجية للمجلس خلال دورته الثانية بما يتوافق مع توجهات القيادة، واستعرض التحديات التي تواجه الشباب، وزيادة الاهتمام بالموقع الإلكتروني للمجلس.

كما تم استعراض ملخص أعمال المجلس بالدورة الأولى من قبل رئيس المجلس السابق، متضمناً أهم الإنجازات والمبادرات والمشاريع خلال الفترة الماضية.

وأكد الرائد محمد بالعلا أهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الشباب، ومشاركتهم في عملية صنع القرار، وفتح آفاق الحوار معهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وإيجاد الحلول الملائمة لمختلف التحديات والعقبات التي تواجههم، وتوفير بيئة عمل تحفيزية للمنتسبين تسهم في التطوير والتحسين، والابتكار.

وشارك في المجلس الرائد الدكتور أحمد الرمحي، رئيس المجلس السابق.

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