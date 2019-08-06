إطلاق مجلس "الشباب الاجتماعي" في أبوظبي

ناصر الجابري (أبوظبي)

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع الجهات المجتمعية، مجلس الشباب الاجتماعي الذي يضم نخبة من الشباب العاملين في القطاع الاجتماعي، بهدف توحيد الجهود الممكنة للشباب وتفعيل المبادرات التي من شأنها توسيع مشاركتهم في مختلف الأنشطة، إضافة إلى تعزيز دورهم الإيجابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للخطط الاجتماعية.

وأعلنت الدائرة تنفيذها مجموعة من المبادرات الاجتماعية والرياضية خلال الربع الأخير من العام الجاري ومطلع العام المقبل. جاء ذلك، خلال الحلقة الشبابية التي نظمتها الدائرة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أمس تحت عنوان «شبابنا ركيزة المجتمع»، بحضور الدكتور فهد مطر النيادي، وكيل دائرة تنمية المجتمع بالإنابة، وعدد من مديري عموم الجهات الاجتماعية في أبوظبي، ومجموعة من أعضاء مجالس الشباب المحلية، والتي تأتي تزامناً مع قرب احتفالات الدولة بيوم الشباب العالمي.

وقال النيادي إن الشباب ركيزة المجتمع والقاعدة الأساسية التي تبنى عليها المبادرات والخطط المستقبلية، وتنطلق الدائرة في مبادراتها وإسهاماتها من استبيان جودة الحياة الفضلى الذي شارك فيه نحو 51 ألف شخص العام الماضي، منهم 30% من الشباب.

ولفت إلى أن نتائج الاستبيان أوضحت وجود انخفاض في مشاركة الشباب في الأنشطة الاجتماعية، لذلك سيتم العمل بالتعاون مع هيئة معاً للمساهمات المجتمعية ومختلف الجهات الاجتماعية في الإمارة على إطلاق المبادرات التي تشجع الشباب على الانخراط في الفعاليات التطوعية. وقال: «سنعمل على نشر هذه الثقافة بالتعاون مع الجهات المعنية لتعريف الشباب بأساليب الإنفاق المالي الصحيح وبالقدرة على تحقيق الموازنة المطلوبة بين تطلعاتهم الحياتية ومستوى دخلهم الشهري».

ودعا النيادي الشباب إلى أهمية الموازنة بين العمل وطموحاتهم المهنية والوظيفية في الارتقاء بسلم العمل وواجباتهم الأسرية، وقضاء الوقت الكافي مع عائلاتهم، حيث يجب ألا تطغى الطموحات الشخصية على العلاقات الأسرية والاجتماعية. وحول دور دائرة تنمية المجتمع في قطاع الشباب، أوضح النيادي أن نسبة الموظفين الشباب في الدائرة تصل إلى 50%، كما ستعمل من خلال مجلس الشباب الاجتماعي على دعم مبادراته التي سينفذها وأعماله كافة، وتحويل الأفكار إلى أعمال مطبقة يستفيد منها الشباب مجتمعياً خلال الفترة الزمنية المقبلة.

تفاعل شبابي

شهدت الحلقة الشبابية، تفاعلاً واسعاً من قبل الشباب الذين حددوا 3 آثار إيجابية للمبادرة، وتشمل صياغة الرؤى والخطط لمستقبل الشباب في القطاع، والاستفادة من الخبرات المشتركة للعاملين في مختلف الجهات الاجتماعية، إضافة إلى رفع عدد المبادرات المنفذة التي تستهدف القطاع. وقالت تعيبة الدرمكي، عضو مجلس أبوظبي للشباب: «تأتي المشاركة في الحلقة انطلاقاً من الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات كافة، والعمل بشكل مباشر مع المجالس المؤسسية لتوحيد الجهود ووضع المبادرات النوعية التي ترتقي بدور الشباب ومكانتهم، حيث يواصل مجلس أبوظبي للشباب عمله مع المجالس المؤسساتية لرصد التحديات التي تواجه الشباب للتغلب عليها». وأكدت موزة آل علي، منسق مجلس شباب القطاع الاجتماعي، أن المجلس نتيجة للعمل المشترك بين مجالس الشباب للجهات العاملة في القطاع الاجتماعي في الإمارة، وسيعمل على تحقيق تطلعات الشباب من القطاع، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، حيث سيشكل جزءاً رئيساً من منظومة العمل الشبابي الهادفة إلى إنجاز مجموعة من المبادرات المستقبلية. وأشار ماجد الهرمودي، عضو مجلس القطاع الاجتماعي، إلى أن إطلاق المجلس يمثل فرصة لتوحيد الرؤى والتصورات، وإيجاد الأفكار المبتكرة التي من شأنها تشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة التفاعلية المجتمعية كافة.