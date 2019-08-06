كلية مينا للادارة بدبي تنهي امتحانات الفصل الصيفي الثاني



انهى طلاب كلية مينا للادارة بدبي امتحانات الفصل الدراسي الصيفي الثاني بالكلية حيث بدات اجازة الصيف والتي ستستمر حتى الثامن من سبتمبر 2019

ا.د نبيل القاضي رئيس كلية مينا للادارة تمنى لطلبة الكلية النجاح والتوفيق في دراستهم والاستعداد لموسم دراسي حافل بانجازات تسعى الكلية لتحقيقها على اكثر من صعيد ابرزها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جامعات عالمية او التفكير بطرح برامج تسد حاجة سوق العمل وتواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة عالميا

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