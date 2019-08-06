الامارات | بتوجيهات خليفة.. محمد بن زايد يأمر بصرف الدفعة الثانية من القروض السكنية للمواطنين في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات خليفة.. محمد بن زايد يأمر بصرف الدفعة الثانية من القروض السكنية للمواطنين في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف الدفعة الثانية لعام 2019 من القروض السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، شملت 1000 قرض بقيمة 1.6 مليار درهم.
تأتي هذه الدفعة من القروض، انطلاقاً من حرص القيادة على ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مستويات المعيشة، والحياة الكريمة للمواطنين، وتماشياً مع توجيهات مضاعفة قروض الإسكان للمواطنين في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21.
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