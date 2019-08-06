حاكم الفجيرة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة فيتول العالمية للبترول

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أهمية دور إمارة الفجيرة في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للشركات النفطية، من خلال استقطابها جميع المستثمرين في قطاعي الطاقة والبترول، وتلبية احتياجاتهم الدائمة، بما يلائم عملية التنمية المستدامة التي تنتهجها دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة، اليوم الثلاثاء، السيد روسل هاردي الرئيس التنفيذي لشركة "فيتول" العالمية للبترول، حيث تم استعراض آخر مستجدات قطاع الطاقة وتعزيز التعاون والشراكة المستمرة بين حكومة الفجيرة والشركة التي تعد واحدة من أبرز شركات تجارة البترول على الصعيد الدولي.

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وأكد سموه أن إمارة الفجيرة، أصبحت تضطلع بدور رئيسي في أسواق الطاقة المحلية والعالمية، لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز، وامتلاكها بنية تحتية متكاملة، ما ساعدها على أن تكون محط أنظار العالم في المجالات الاقتصادية كافة، لاسيما قطاع تخزين النفط ومشتقاته.

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الجدير بالذكر أن شركة فيتول العالمية للبترول توجد في جميع قارات العالم، وتمتلك 16 محطة تخزين للبترول ومصافي تكرير للبترول في مختلف انحاء العالم بما فيها الفجيرة.

وتبلغ السعة التخزينية للشركة في إمارة الفجيرة 1.6 مليون متر مكعب ومصفاتين بطاقة إجمالية قرابة 180 برميل يومياً.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري والكابتن سالم الأفخم مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز) وسيفاش علي مدير عام محطة "في تي تي أي" الفجيرة.