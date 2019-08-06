"الأنصاري للصرافة" توقع إتفاقية مع"بلاتينوم ليست" لتوفير خدمة دفع التذاكر

وقعت "الأنصاري للصرافة"، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، اتفاقية مع "بلاتينوم ليست" (Platinumlist) لتوفير خدمة دفع التذاكر بشكل مريح وموثوق لكافة مستخدمي منصة دليل الفعاليات وحجز التذاكر الرائدة في دولة الإمارات.

وسيتمكن مستخدمو "بلاتينوم ليست" من سداد قيمة التذاكر المحجوزة عبر المنصة (www.dubai.platinumlist.net)، وذلك من خلال أكثر من 190 فرعاً من فروع "الأنصاري للصرافة" المنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقال محمد بيطار، نائب المدير العام لشركة "الانصاري للصرافة": "يسرنا التعاون مع "بلاتينوم ليست"، ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تزويد العملاء في الإمارات بخيار سريع وسهل وموثوق لدفع التذاكر التي يتم شراؤها عبر الموقع الإلكتروني لـ "بلاتينوم ليست" والاستفادة من ساعات العمل المرنة والطويلة في كافة فروعنا المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة. ويمثل التعاون مع "بلاتينوم ليست" إضافة هامة للشراكات الاستراتيجية المثمرة مع نخبة من الجهات التي تجمعنا بهم رؤى مشتركة والتزام قوي بتقديم خدمات متطورة تضمن تزويد العملاء بتجربة مميزة."

من جهته، قال ريشي ديلي، المدير التجاري لشركة "بلاتينوم ليست": "تعكس الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة "الأنصاري للصرافة" التزامنا بتزويد مستخدمي منصتنا الإلكترونية بخدمات استثنائية ترقى إلى مستوى تطلعاتهم، بما فيها حلول الدفع المريحة والموثوقة. وننظر بثقة حيال الاتفاقية الجديدة كونها ستتيح لعملاء "بلاتينوم ليست" فرصة الاستفادة من الخدمات التي توفرها شركة الأنصاري للصرافة عبر فروعها المنتشرة في الإمارات لتسديد قيمة التذاكر بسرعة وسهولة تامة."

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وتعد "بلاتينوم ليست"، التي تعمل في منطقة الخليج العربي منذ أكثر من عقد من الزمن، أكبر مزود لدليل الفعاليات وحلول حجز التذاكر عبر الإنترنت في دولة الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان والبحرين والكويت ولبنان وغيرها.

ويجدر الذكر بأنّ "بلاتينوم ليست" تعتبر الإضافة الأحدث لشبكة "الأنصاري للصرافة" المتنامية من الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص. وتلتزم الشركة بمواصلة تحديث خدماتها وتطوير إمكاناتها بما يواكب احتياجات العملاء، إلى جانب توسعة شبكة فروعها لترسيخ مكانتها الريادية ضمن قطاع الصرافة والتحويلات المالية.