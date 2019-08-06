تنافس 25 فريقاً ضمن التصفيات النهائية لبرنامج حاضنة "معاً" الاجتماعية

علنت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، عن تأهل 25 فريقاً مرشحاً ضمن التصفيات النهائية لبرنامج الحاضنة الاجتماعية، حيث يتأهل المرشحون لعرض مشاريعهم على لجنة متخصصة لاختيار الفرق العشرة النهائية التي ستشارك في البرنامج الذي يهدف إلى تنمية الأفكار المبتكرة والمشاريع الاجتماعية الناشئة، وتطويرها لتصبح مؤسسات اجتماعية أو منشآت أهلية يكون لها دور فاعل في تحقيق أثر إيجابي في المجتمع.

ويأتي إعلان أسماء الفرق المرشحة بعد تنافس شديد بين أكثر من 130 مشاركة تساعد أصحاب الهمم على مواجهة التحديات التي تواجههم في المجتمع، وتوفر لهم حلول مبتكرة تسهم في تحسين نمط حياتهم وتحقيق تطلعاتهم. حيث استقبلت هيئة المساهمات المجتمعية معاً طلبات المشاركة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم كالبرازيل والدنمارك وفرنسا ونيجيريا والهند.

وستتنافس الفرق للوصول إلى المراكز العشرة النهائية، حيث تتضمن الأفكار المقدمة مواضيع مثل الحلول التكنولوجية، وحلول تحسين نمط الحياة اليومية والخدمات المتوفرة، ومجالات التعليم والترفيه لخدمة أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع. وسينطلق البرنامج اعتباراً من سبتمبر المقبل حيث سيتم تأمين أكثر من 4.4 مليون درهم كدعم مالي لتغطية نفقات التمويل وتوفير مساحات العمل وتوفير الإرشاد والتوجيه وامكانية الوصول إلى المستثمرين.

وستتاح للفرق المتأهلة ضمن المرحلة الحالية فرصة حضور ورشة عمل، لتدريب الفرق على مبادئ وأسس تطوير الشركات الاجتماعية الناجحة. ويقوم بعدها كل فريق بتقديم فكرته أو مشروعه الاجتماعي أمام لجنة التحكيم في نهاية أغسطس المقبل، وبناءً عليه ستقوم اللجنة باختيار الفرق العشرة النهائية التي ستنضم الى برنامج الحاضنة الاجتماعية.

وأكدت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة "معاً" أن مهمة الهيئة الرئيسية ترتكز على ترسيخ قيم التعاون والتضامن لتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي في أبوظبي، وأشارت إلى أهمية تشجيع نمو القطاع الثالث وتفعيل دوره، وفتح آفاق جديدة لتحقيق ريادة الأعمال، عبر المشاركة والمسؤولية للمساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق تلاحمه وتماسكه.

وصرّحت سعادة سلامة العميمي بقولها: "تعتبر حاضنة معاً الاجتماعية، أول برنامج تطلقه الهيئة بشكل رسمي، ونحن سعداء لما حققه البرنامج من استجابة كبيرة من رواد الاعمال وأصحاب الأفكار الاجتماعية المبتكرة في الإمارات ومن باقي أنحاء العالم الذين جاؤوا للبحث عن حلول اجتماعية مستدامة تسهم في تحسين نمط حياة أصحاب الهمم."

وأضافت: "استقبلنا عدد كبير من المشاركات ولم تكن عملية اختيار الفرق المرشحة سهلة، ولكننا نؤمن أن الفرق التي وقع الاختيار عليها للمشاركة تملك أكثر المؤهلات والفرص لإحداث أثر ايجابي في المجتمع وإنشاء مشروع اجتماعي مستدام هنا في أبوظبي."

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وأضافت: "ندرك أن هناك مجموعة من الفرق لن تتمكن من الوصول إلى المرحلة النهائية في البرنامج، ولكننا نأمل أن يكتسبوا مهارات جديدة ويقوموا بتجديد فكرة مشروعهم كجزء من مرحلة التدريب. ويمكنهم بعد ذلك اختيار متابعة مشروعهم بشكل مستقل أو التقدم بطلب للمشاركة بدورة الحاضنة التالية."

ومن الجدير بالذكر بأن برنامج حاضنة معاً الاجتماعية يعقد بشكل سنوي، ويوفر فرصة فريدة للشباب وروّاد الأعمال لطرح حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الاجتماعية، لتصبح بعدها مؤسسات اجتماعية أو منشآت أهلية لها دور فاعل في تحقيق أثر اجتماعي إيجابي وواضح في الإمارة.

وتقدم "حاضنة معاً الاجتماعية" الدعم اللازم لعشرة فرق فائزة تتكون من 2-3 أفراد طيلة فترة دورة البرنامج لمساعدة مشاريعها على النمو والتطور خلال المراحل الأولى من إنشائها. ويستفيد المشاركون من الإرشاد والتوجيه والتمويل والخبرات، بالإضافة إلى فرصة التواصل مع الخبراء والمتخصصين وإمكانية تطوير مهاراتهم إلى أن تتمكن الفرق من حصد ثمار أفكارهم.

ويوفر البرنامج للفرق العشرة النهائية ورش عمل متخصصة وبرامج تدريب تساعدهم في مرحلة التخطيط والعمل كمجموعات، لصقل مهاراتهم في إدارة المشاريع الاجتماعية، وفهم مضمون التحدي الاجتماعي الخاص بكل دورة، وتركز هذه الدورة من البرنامج على استيعاب حياة أصحاب الهمم وتوفير حلول تناسب تطلعاتهم.

كما يوفر البرنامج فرص فريدة وقيمة للتواصل وبناء العلاقات مع الأفراد من خارج إطار البرنامج كالمستثمرين وقادة القطاع الثالث وكبار الشخصيات وصناع القرار في مجالات متخصصة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وستقوم "معاً" بتخصيص يوم لطرح الأفكار التي ابتكرتها الفرق العشرة المرشحة لدراسة وتقييم فرصة تمويلها من المستثمرين المشاركين.

وقد أعلنت هيئة "معاً" أنها سوف تستثمر في كل دورة من البرنامج أكثر من 4.4 مليون درهم، حيث ستحصل كل فكرة فائزة على تمويل يصل إلى 2 00 ألف درهم، وسيتم تقديم الدعم المالي المرحلي على كل إنجاز يصل إليه المشارك بالإضافة إلى نفقات المعيشة وتكاليف السكن للمشاركين غير المقيمين في أبوظبي.