طيران الإمارات تتأهب لذروة السفر قبيل عطلة عيد الأضحى

تتوقع طيران الإمارات أعداداً قياسية من المسافرين نهاية الأسبوع الجاري قبيل إجازة عيد الأضحى على رحلاتها المغادرة والقادمة إلى مطار دبي الدولي.

ووفقاً لسجل حجوزات طيران الإمارات، فإن حركة المسافرين سوف تصل إلى الذروة يوم الجمعة، الموافق 9 أغسطس (آب)، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الركاب المغادرين عبر مطار دبي الدولي المئة ألف مسافر. وتذكّر الناقلة المسافرين بضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة.

وسوف يبدأ تدفق الركاب المغادرين بعد ظهر يوم الخميس 8 أغسطس (آب)، ويستمر بوتيرة عالية حتى يوم السبت 10 أغسطس (آب) إذ تقدر أعداد المسافرين الذين سيستخدمون المبنى 3 المخصص لرحلات طيران الإمارات بما يزيد على 372 ألف مسافر. وتذكّر طيران الإمارات بضرورة أن يضع الركاب في اعتبارهم ازدحام حركة السير والأشغال على الطرق المؤدية إلى المطار.

وتفتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل ساعتين من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة. ويتمكن العملاء عبر العالم من عمل إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال 48- 90 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة.

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ويمكن لعملاء طيران الإمارات اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل. والخدمة متاحة لجميع المسافرين على رحلات الناقلة أياً تكن درجة سفرهم.

وتتوفر للعملاء أيضاً إمكانية إنجاز إجراءات سفرهم وتسليم أمتعتهم على كاونترات ضمن مواقف السيارات. كما يمكن للركاب المسافرين عبر المبنى 3 اختيار تسليم أمتعتهم على واحد من 46 كاونتراً مخصصاً لركاب الدرجة السياحية أو الكاونترات المخصصة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال خلال الفترة بين ست ساعات و90 دقيقة من موعد الإقلاع. أما بالنسبة للعائلات، فقد خصصت طيران الإمارات مناطق لإنهاء إجراءات السفر تقع في المنطقة 2 ضمن المبنى رقم 3.

وبعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد. ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.