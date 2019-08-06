اللوفر أبوظبي يفتتح مطعمه الجديد في العام القادم بالشراكة مع "باريير جروب"

أعلن متحف اللوفر أبوظبي اليوم عن عقد شراكة مع شركة الضيافة الشهيرة "باريير جروب" لتشمل مطعم المتحف والذي يعد أول فرع في أبوظبي من سلسلة مطاعم "فوكيتس" التابعة للشركة المعروفة عالمياً، والذي سيُفتتح في العام 2020.

سيتم ابتكار قائمة الطعام بالتعاون مع الشيف الفرنسي الحاصل على نجوم ميشلان، بيير غانيير، صاحب مطعم "بيير غانيير" ورئيس الطهاة فيه. وتشمل قائمة الطعام عدداً من الأطباق المميّزة الخاصة بمطعم "فوكيتس"، مع إضافة لمسة محلية عليها لتقديم ما يُرضي أذواق زوار المتحف من مختلف أنحاء العالم.

تعليقاً على هذه الشراكة الهامة، قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي "تشتهر أبوظبي بتعاونها مع أفضل العلامات التجارية في العالم، بالتالي فإن هذه الشراكة رفيعة المستوى مع باريير جروب، ما هي إلا مثال آخر على تميزها. فمع افتتاح مطعم فوكيتس العام المقبل في اللوفر أبوظبي، يعمل المتحف، كعادته، على تقديم تجارب غنية واستثنائية في جزيرة السعديات. تعكس هذه الشراكة التزام المتحف، وأبوظبي على نطاق أوسع، بالتميّز، كما تظهر الطابع العالمي للمتحف من خلال الشركاء رفيعي المستوى الذين نتعاقد معهم".

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يُذكر أن مطعم "فوكيتس" المعروف بعلاقته بعالمي الفن والثقافة، هو مطعم راقٍ له فروع في باريس وكان وتولوز ومراكش، وفي العديد من المواقع حول العالم، مما يعكس رؤية اللوفر أبوظبي العالمية. وفيما تشكل أجواء المتحف الأنيقة والفنية مصدر وحي لتصميم المطعم، سيظل فوكيتس محافظاً على جمال هذه العلامة التجارية العالمية بأجوائها الساحرة وتصميمها الداخلي المميز.

إن المطعم الذي سيفتح أبوابه في اللوفر أبوظبي، والذي صممه المهندس المعماري جان نوفيل، سيضم أقساماً مستوحاة من التصاميم العربية. كما تجدر الإشارة أن جان نوفيل عمل أيضاً على تصميم الأثاث ليتكامل مع القاعة المطلة على البحر في مشهد رائع ومذهل . كما تضيء القاعة ثريات صممها مصنع "موبيلييه ناسيونال" الفرنسي خصيصًا لمتحف اللوفر أبوظبي لتعتلي الطاولات الست المخصصة لكبار الشخصيات.