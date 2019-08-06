الامارات | محمد بن زايد يتبرع بـ 50 مليون جنيه لمعهد الأورام المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتبرع بـ 50 مليون جنيه لمعهد الأورام المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر سفير الإمارات لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، جمعة مبارك الجنيبي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة و في استجابة سريعة يعلن بتخصيص مبلغ خمسين مليون جنيه للمعهد القومي للأورام".

وتقدم السفير بخالص التعازي لأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الآثم في محيط منطقة القصر العيني مساء امس، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، داعيا الله ان يحفظ مصر و أهلها من كل مكروه.

وتشير التقارير المبدئية إلى أن إعادة ترميم معهد الأورام وعمليات الإصلاح به ستتكلف 50 مليون جنيه.

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء الأحد الماضي، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة به ما أدى لهدم واجهة المبنى، وأسفر الحادث عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لبيان وزارة الصحة المصرية.