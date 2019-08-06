حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 73 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 73 سجيناً من المؤسسة العقابية والإصلاحية بالفجيرة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم وذلك بمناسبة "عام التسامح" وعيد الأضحى المبارك.
وتأتي المكرمة حرصاً من سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة ولإدخال الفرحة على أسرهم.
وتقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الطيبة من سموه، معرباً عن أمله في أن تكون دافعاً للمفرج عنهم للعطاء.
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