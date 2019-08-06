100 حاج من ذوي الشهداء ضمن حملة لـ"شؤون أسر الشهداء"

غادر البلاد نحو 100 حاج من أسر الشهداء لأداء فريضة الحج لهذا العام، ضمن حملة الحج السنوية التي ينظمها مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، إن حملة الحج التي ينظمها المكتب للسنة الرابعة على التوالي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم أشكال الرعاية والدعم كافة لأبناء وأسر الشھداء وذويھم ومن ضمن هذه المبادرات التيسير عليهم في أداء فريضة الحج.

وأضاف أن ھذه الحملة تأتي امتداداً للجھود التي يبذلھا مكتب شؤون أسر الشھداء في ظل اهتمام ومتابعة القيادة بأسر شھدائنا الأبرار وذويھم وطرح المبادرات النوعية، التي من شأنھا الإسهام في تلبية احتياجاتھم وتمكينھم في مختلف المجالات.

وأوضح أن مكتب شؤون أسر الشھداء عمل خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع الجھات المختصة على تسخير الإمكانات كافة وتوفير جميع المستلزمات لضمان راحة الحجاج وتمكينھم من أداء مناسك الحج بكل سھولة ويسر ضمن أجواء تراعي سلامة المشاركين في الحملة وصحتهم.

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ودعا الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، الله عز وجل أن يتقبل من زوار بيته العتيق حجهم وعبادتھم ويعيدھم الى أرض الوطن سالمين ويغفر ويرحم شھداء الوطن الأبرار.

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من جانبهم، أعرب عدد من المشاركين في حملة الحج لھذا العام من أسر الشھداء وذويھم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على مبادراتها ومتابعتها شؤونهم والتيسير لهم في أداء هذه الفريضة المباركة، مشيدين بجهود مكتب شؤون أسر الشھداء في تقديم الدعم لهم.

يذكر أن مكتب شؤون أسر الشھداء في ديوان ولي عھد أبوظبي، أسس تنفيذاً لتوجيھات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يتابع شؤون أسر الشھداء واحتياجاتهم بالتنسيق مع الجھات الرسمية في الدولة.