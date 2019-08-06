كورنيش أبوظبي يضيء شمعته الخمسين في يوبيله الذهبي

يضيء كورنيش أبوظبي شمعته الخمسين، صرحاً عملاقاً، وشاهداً على معجزة النهضة الشاملة في أبوظبي، ووجهة هي الأفضل لدى القاطنين والزوار والسياح، ارتبط وتجذّر في ذاكرة الأجيال، ودخل بكل فخر ضمن أجمل الواجهات البحرية في العالم، خمسة عقود مرت بها هذه الأيقونة الساحرة، نما وتطور، وتألق، حتى أصبح لوحة بديعة الجمال متناسقة الأركان، تأخذ ألباب الناظرين، وتوفر بيئة ترفيهية مثالية ضمن معايير عالمية، كورنيش أبوظبي أصبح علامة فارقة في جغرافية أبوظبي، وتاريخها وذاكرتها، ورفيق دربها الذي لا يزال يشهد الإنجازات ويحتفظ بذكريات التاريخ.

قيمة الصرح

لقد اهتمّت الإنسانية على مر العصور باستلهام الماضي لاستشراف الحاضر والتخطيط لبناء المستقبل، حيث إن المجتمعات الإنسانية لا تقوم إلا على ثوابت تاريخية عايشها أفرادها، وواكبوا فيها تسلسل الأحداث عبر الزمن من أجل الرُّقي بالوضع الإنساني، وفي هذا السياق يعد كورنيش أبوظبي أحد النماذج الواقعية لهذا الهدف، والذي من خلالها تم تحقيق أوسع النوافذ الخلابة المطلة على الخليج العربي، حيث يمتد طريق الكورنيش على مسافة 8 كيلومترات بمحاذاة الواجهة البحرية بديعة التنسيق، والتي تحتضن أنشطة متعددة، ويمكن لمرتاديه ممارستها والاستمتاع بها في أجواء ترفيهية وجمالية ممتعة، خصوصاً أنه يضم مساحات وأركاناً منتقاة تعنى بالفئات العمرية كافة، وتوفر المطلوب لقضاء أوقات مريحة وممتعة، كما يضم كورنيش أبوظبي 8 حدائق على طول امتداده من منطقة قصر الإمارات وحتى منطقة الميناء، ويضم مساحات للعب الأطفال والشواء ودورات المياه سواء العمومية منها أو الإلكترونية، كذلك احتوائه على ممرّين منفصلين للمشاة والدرّاجات الهوائية طرف البحر، بالإضافة إلى شاطئ الكورنيش.

بكل جدارة واستحقاق، حصل شاطئ أبوظبي النظيف على «العلم الأزرق»، وهو شهادة جودة بيئية معترف بها دولياً تمنح للشواطئ والمراسي التي تضمن نظافة وسلامة مياه السباحة.

كما أصبح كورنيش أبوظبي المكان المثالي والمفضل لجميع سكان الإمارة ومدنها، وللزوار والسياح القادمين إليها الذين يمكنهم التوجه إليه مباشرة لقضاء أوقات سعيدة ومرحة في الهواء الطلق وبين المساحات الخضراء المنتشرة على امتداده والمياه الزرقاء التي تسر الناظرين وتضفي على المكان بهجة وسعادة.

مراحل التطوير

يضم شاطئ أبوظبي مرحلتين، الأولى وطولها 1390 متراً وبعرض 90 متراً وتبلغ مساحتها 94500 متر مربع، والمرحلة الثانية وطولها 1225 وبعرض 110 أمتار، وتبلغ مساحتها 126000 متر مربع، وينقسم شاطئ المرحلة الأولى إلى ثلاثة أقسام، الساحل وهو مخصص للأفراد والمجموعات ويمكن الدخول إليه من خلال ثلاث بوابات (4 - 5 - 6)، والبوابات (1 - 2 - 3) مخصصة للعائلات والأطفال، حيث يوجد داخل الشاطئ مناطق ألعاب مخصصة للأطفال، ويوجد مسارات للمشاة، فضلاً عن مرافق متنوعة من المقاهي والمطاعم والمرافق الرياضية التي يمكن الدخول إليها مجاناً.

أما شاطئ (ع البحر) فقد تم تطويره حديثاً، حيث كان سابقاً يدعى شاطئ اللاجون، وأصبح بعد التطوير يحتوي على مرافق حديثة تتماشى مع رؤية بلدية مدينة أبوظبي، وبلغ طوله 600 متر وعرضه 135 متراً، وتبلغ مساحته 81000 متر مربع.

الخدمات الدائمة

يزخر كورنيش أبوظبي بالعديد من الخدمات الدائمة منها على سبيل المثال لا الحصر:

الملاعب الرياضية

ملاعب الأطفال

مصلى الرجال ومصلى السيدات

المكتبة الشاطئية

المطاعم والأكشاك وعربات بيع المشروبات والأطعمة

كراسي التشمس والمظلات والكابانا

خدمة محصلي التذاكر

ممرات أصحاب الهمم

الحمامات ودورات المياه

حافلة النقل المجاني

عيادة الإسعافات الأولية

خدمة الأمن

خدمة الإنقاذ

خدمة النظافة

ويحتوي الشاطئ على عيادة إسعافات أولية وممرضة مرخصة من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساءً في الأيام العادية، ومن الساعة 7:30 صباحاً إلى 10 مساءً أيام الجمعة والسبت، وخدمات الأمن، وخدمات الإنقاذ، والمطاعم والأكشاك وعربات بيع الأطعمة، وكراسي التشميس والمظلات والكابانا بعدد يصل إلى 491، بالإضافة إلى الحمامات ودورات المياه.

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حجز الملاعب

تتيح بلدية مدينة أبوظبي حجز الملاعب الرياضية في كورنيش أبوظبي وشاطئ الحديريات عن طريق نظام الدخول الذكي Smart Hub والذي يعرض جميع الملاعب المتوافرة في الشواطئ، وبعد حجز الزائر للمرفق إلكترونياً يتم التواصل مع الزائر من قبل إدارة الشاطئ من أجل التنسيق وضمان جودة الخدمة المقدمة، حيث يضم الكورنيش ملاعب كرة قدم شاطئية، ملاعب كرة الطائرة الشاطئية، وملاعب كرة السلة الشاطئية، ومناطق ألعاب عديدة للأطفال.

عربات عائمة لأصحاب الهمم

بهدف إسعاد المجتمع، قامت بلدية مدينة أبوظبي بتوفير عربات عائمة في الشواطئ كافة، ومن ضمنها شاطئ الكورنيش، حيث يستفيد من الخدمة بشكل رئيس أصحاب الهمم وكبار السن، ويمكنهم من خلالها السباحة واللعب في المياه وفقاً لمعايير الأمن والسلامة التامة، وهي خدمة مجانية لعموم الزوار. كما يتم استخدام العربات بوجود حراس الإنقاذ، وذلك حرصاً على سلامة المستخدم.

حافلات نقل مجانية

وتوفر بلدية مدينة أبوظبي على كورنيش أبوظبي خدمة النقل المجانية من الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل في شاطئ الكورنيش، وتقوم بتوفير تنقل سهل لمرتادي الشاطئ من منطقة مواقف السيارات مقابل النيشن تاورز إلى المواقف المخصصة على امتداد شاطئ الكورنيش وهي مجانية للعموم، وفي الوقت الراهن تقوم بلدية مدينة أبوظبي بإجراء عمليات تحسينية وتعريفية عن الخدمة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الزوار للاستفادة من الخدمة.

أصول الكورنيش بالأرقام

يشتمل كورنيش أبوظبي على عناصر الحياة العصرية كافة التي ترتقي لمصاف المعايير العالمية من عناصر التجميل الطبيعي والصلب وأصول الطرق وشبكات الصرف الصحي والأمطار، بالإضافة إلى أفضل نظم الإنارة العالمية لإنارة الطرق والشوارع العامة، ومن هذه الأصول:

مسطحات خضراء 178.575.57 متراً مربعاً

أسيجة زراعية 13.032.88 متراً

أشجار متنوعة 2940

زهور موسمية 10.751.87

أشجار نخيل 576

مغطيات تربة وشجيرات 146.760.00 متراً مربعاً

دورات المياه 10

ملاعب متعددة الاستخدام 3

معدات رياضية 15

مجسمات 12

جسور خشبية ومعدنية 2

دورات مياه إلكترونية 13

ممرات للمشاة 152.798 متراً مربعاً

أرضيات مطاطية 6.581 متراً مربعاً

نوافير وتشكيلات مائية 27

المناطق المخصصة للمشاة 360.018 متراً

أرصفة الشوارع 109.190.70 متراً مربعاً

أنفاق المشاة 13

أنفاق السيارات 2