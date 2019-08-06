كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| استمتع بدرجات حرارة دون الصفر في Chillout Ice Lounge بدبي

لن تصدق إذا علمت أن هناك مكان في دبي تصل حرارته إلى ست درجات تحت الصفر وخاصة في أجواء الصيف الحارة.

ليس الأمر مجرد حلم، حيث يمكنك تحقيق ذلك في Chillout Ice Lounge في في تايم سكوير سنتر، وهو مكان رائع يضمن لك الانتعاش في درجات حرارة منخفضة في حرارة الصيف بدبي، حيث تكون درجة الحرارة أكثر برودة بأربع درجات من سكي دبي.

وتوفر لك Chillout Lounge ملابس حرارية، بما في ذلك القفازات الصوفية، وسترة ثقيلة وقبعة مريحة، وإذا كنت ترتدي حذاءًا مفتوحًا، فسيتم تسليمك أحذية سميكة لحماية أصابع قدميك من البرد.

وبمجرد حمايتك من البرد، سيُطلب منك قضاء بضع دقائق في “المنطقة العازلة”، حيث تبلغ درجة الحرارة 5 درجات فقط، لإعطاء جسمك فرصة للتكيف مع الانخفاض المفاجئ في درجة الحرارة، بحسب موقع واتس أون.

ولن تدرك تمامًا مدى برودة Chillout Ice Lounge في البداية لأنك ستكون مشغولًا جدًا بمشاهدة التماثيل الجليدية المذهلة في كل مكان حولك.

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وهناك نقوش مصنوعة على كتل ثلجية تشمل شعار عام التسامح، وصورة لصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي.

وتقدم الصالة أيضًا الحساء الساخن والشطائر والقهوة والشاي وحتى الكوكتيلات اللذيذة.

تبلغ تكلفة الجولة 80 درهماً للبالغين، و 40 درهماً للأطفال، بما في ذلك الشوكولاتة الساخنة، في حين تبدأ أسعار البالغين للمجموعات الأكبر من أربعة من 65 درهماً.

Chillout Ice Lounge، الطابق الأرضي، مركز تايمز سكوير، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً، هاتف: 043418121. chilloutindubai.com