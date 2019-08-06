كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ترميم أول عمل فني في لوفر أبوظبي
تعمل الفنانة الفرنسية المتخصصة بالمفروشات والأقمشة مونتان بونجراند على أول عملية ترميم فنية في الموقع في متحف اللوفر أبوظبي.
داخل مركز شديد الحراسة بالمتحف، تستعيد بونغراند ومساعدوها بعناية نسيجًا واسع النطاق يرجع تاريخه إلى أكثر من ثلاثة قرون. والهدف من ذلك هو الحفاظ على هيكل الغرز التي تشكل التصميم، وعكس الأضرار التي لحقت بالمواد.
هذه القطعة هي واحدة من سلسلة من 12 عملاً، تم نسجها بمشاهد من حفلات الصيد في Maximilian I، أحد أفراد عائلة Hapsburg الإمبراطورية، التي حكمت أجزاء من جنوب وشمال أوروبا من القرن الثالث عشر حتى القرن السابع عشر.
وأنتجت هذه االأعمال شركة Gobelins Manufactory، وهي مصنع نسيج في فرنسا، بين عامي 1665 و 1673، تقابل كل قطعة كبيرة الحجم شهرًا من العام.
وتم تصميم النماذج الأصلية في بروكسل من قبل برنارد فان أورلي في القرن السادس عشر، وتم نسخها في نهاية المطاف من قبل جان بابتيست كولبيرت، أحد الوزراء الرئيسيين للملك الفرنسي لويس الرابع عشر.
ومن بين العشرات في السلسلة، من المعروف أن أربعة منها فقط ما زالت موجودة، وحصل عليها متحف اللوفر أبو ظبي في العام الماضي. اثنتان من هذه القطع تمثلان شهري أغسطس وسبتمبر، معروضتين حاليًا في المتحف، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
وفي الوقت الحالي، تستعيد بونجراند شهر يناير، الذي يصور تجمع الصيادين وكلابهم حول النار، وأوضحت بالفرنسية أن جميع الخطوات التحضيرية قد تمت بالفعل، وتعمل هي وفريقها مرة واحدة في الأسبوع ويحتاجون إلى 500 ساعة لإكمال كل نسيج، ومن المتوقع أن تتم استعادة القطعة بالكامل بحلول مايو 2020.
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