حملة توعية للحفاظ على "المباني الاتحادية"

دبي (وام) أطلقت وزارة تطوير البنية التحتية حملتها التوعوية الأولى للحفاظ على أصول المباني الاتحادية تحت شعار « لصيف آمن ومستدام» ضمن مبادراتها الهادفة إلى صيانة وتحسين وحماية المباني والمنشآت الحكومية بما يحقق استدامتها وديمومتها للعام الجاري.

وتتضمن المبادرة -التي تستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل وتستهدف 13 جهة حكومية مستفيدة من المشاريع التي تشرف على تنفيذها وصيانتها وزارة تطوير البنية التحتية - زيارات ميدانية دورية لتلك الجهات بهدف توعية موظفيها والمتعاملين بأهمية المحافظة على الأصول والممتلكات ودور ذلك في إطالة عمرها.

وذكرت المهندسة فوزية الصايغ مديرة إدارة الصيانة في وزارة تطوير البنية التحتية أن هذه المبادرة تتضمن الفحص والكشف والصيانة الدورية لأجهزة التكييف وملحقاته لتفادي المشاكل والحفاظ على العمر الافتراضي لها خلال فترة الصيف وسلامة وحماية المباني والمنشآت الصحية.

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