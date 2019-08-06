جدارية "عام زايد" تزين أروقة "الجامعة"

دبي (الاتحاد)

استمراراً لإلهام الأجيال الجديدة بمسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبالتزامن مع توليه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في السادس من أغسطس 1966، أعلن المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن انتقال عرض جدارية «عام زايد» من الجدار الخارجي لنادي دبي للسيدات إلى جدار الحرم الجامعي لجامعة زايد بدبي، في إطار الحرص على شكر وتقدير الطالبات المبدعات المشاركات في هذا العمل، ولإلهام طالبات الفنون والمهتمات باتخاذ زمام المبادرة، وتحفيز خيالهن لمزيد من الإنتاج والإبداع الفني المتميز.

وأطلق «المكتب الثقافي» الجدارية العام الماضي ضمن النسخة الثانية لمشروع «اليدار» التي عرضت لعام كامل على الجدار الخارجي لنادي دبي للسيدات، تخليداً للمحات من مسيرة القائد المؤسس الاستثنائية ومكانته الفريدة، محلياً وعالمياً، وتحفيزاً لموهبة 22 طالبة فنون من جامعة زايد شاركن في تنفيذها بطول بلغ 140 متراً، حيث طرح العمل سرداً فنياً رمزياً تضمن أربعة موضوعات رئيسة مستوحاة من قيمه واهتماماته وهي: الحكمة، الاحترام، الاستدامة، والتنمية البشرية.

وأشارت المها البستكي، مدير المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن جدارية عام زايد، وما حققته من نجاح باهر يأتي في سياق حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة على تعزيز تعليم طالبات الفنون الإماراتيات وتطوير وصقل إمكانياتهن ومواهبهن من خلال التجارب والمبادرات والبرامج، مؤكدة سعادة سموها بالنجاح الكبير الذي حققته مبادرة «اليدار»، من خلال العمل الفني المبدع الذي يحمل سيرة رجل أسس لدولة الوحدة والإنسانية والتسامح.

وقال الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، إن انتقال جدارية عام زايد إلى الحرم الجامعي لجامعة زايد هو بمثابة تكريم دائم للجامعة، نعتز به كمؤسسة تعليمية وطنية تتشرف بحمل اسم الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، وتستلهم رسالتها من القيم الإنسانية الأصيلة التي تجسد إرثه المجيد، كما تصوغ أهدافها من وحي المبادئ النبيلة التي أقام عليها دولة الاتحاد، والتي تشكلت من خلالها هوية إنسان الإمارات الذي يفخر بعروبته وإسلامه وحضارته أمام العالم.

فرصة عمل

وأعربت الطالبات المشاركات في «جدارية عام زايد» عن سعادتهن بانتقال الجدارية إلى الحرم الجامعي لجامعتهن وقالت شيخة العوضي: العمل في هذا المشروع جعلني في قلب الإحساس بالقيم المجتمعية الكبيرة التي خلفها الوالد المؤسس، الذي سيبقى إرثه يلهم شباب الإمارات ليواصلوا حمل الأمانة ورفع الراية بروح الطموح والتحدي لتحقيق أعظم مهمة وهي رفعة الوطن، وأضافت:«مبادرة«اليدار» وضعتني في أول طريقي المهني، حيث مهدت لي فرصة العمل في مدرسة بأبوظبي من خلال جدارية خاصة عن اليوم الوطني».

أما خولة سعيد سالم السرور المهيري فقالت: نحن كفنانين عملنا بجد لعدة أشهر متتالية في «جدارية عام زايد» ضمن مبادرة «اليدار»، لذا فإن رؤيته يعود إلى جامعتنا يعني الكثير بالنسبة لنا.