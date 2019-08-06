توعية للمزارعين في الذيد

الشارقة (الاتحاد) أطلقت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بمدينة الذيد، حملة توعية لأصحاب المزارع، بهدف ترسيخ الممارسات الزراعية الجيدة، وتشجيع المواطنين على تبني تقنيات حديثة في الزراعة والري.

وأكد سالم بن محمد النقبي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، إن خطة العام الحالي، تهدف إلى ترسيخ مبدأ الزراعة العضوية.وقال فيصل الدرمكي، مدير الدائرة بفرع الذيد، إن الزيارات الإرشادية تركز على متابعة أحوال المزارع.

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