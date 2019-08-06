عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة أحمد المرشدي

الشارقة (وام) قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، واجب العزاء في وفاة الحاج أحمد علي المرشدي. وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة القرائن عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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