أبوظبي تستضيف مؤتمراً طبياً عالمياً في نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد) تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي الثاني لتجربة المريض في نوفمبر المقبل، ويتوقع أن يلقي أكثر من 50 مبتكراً ومبدعاً وتقنياً مستقبلياً كلماتهم خلال المؤتمر المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2019.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، مديرة قسم جودة الرعاية الصحية بدائرة الصحة بأبوظبي والتي من المُقرر أن تلقى كلمة في الحدث: «تتمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لدائرة الصحة بأبوظبي في تقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية، وتطمح في أن تكون الوجهة الفضلى للسياحة العلاجية من خلال تقديم تجارب مرضى ذات مستوى عالمي، علاوةً على تقديم رعاية ذات جودة استثنائية». ومن جهته، قال الدكتور سمير اللهام، المدير الإقليمي بالشرق الأوسط لمؤسسة حركة تحسين سلامة المرضى، ومُقدم الرعاية بعيادة كليفلاند، وكبير استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية: «تمثل تجربة المريض مجالاً مؤثراً وسريع النمو في المجتمع العالمي للرعاية الصحية، ولا بد أن يُؤسس الحديث بشأن تحسين تجربة المريض والأسرة على الحوار والإيمان بأن اتحادنا هو سر الوصول لنتائج مذهلة».

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