"التكريم الإلكتروني" في ورشة برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ورشة عمل حول شرح آلية تطبيق «التكريم الإلكتروني»، بحضور العقيد قضيب عبد الله الزعابي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، عضو فريق التكريم بشرطة رأس الخيمة، وعدد من ضباط وموظفي الشرطة، وذلك انطلاقاً من خُطة استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى العمل بفعّالية لتحقيق الوصول إلى أعلى مستوى من التميز في الخدمات الشرطية والأمنية المقدمة. تضمنت الورشة التي قدمها النقيب طالب محمد المندوس، مدير فرع الموقع الإلكتروني - عضو فريق التكريم بشرطة رأس الخيمة، على العديد من المحاور المهمة والرئيسة التي ارتكزت على تقديم شرح تفصيلي شامل ووافٍ حول كيفية الولوج إلى النظام الإلكتروني الخاص بمنهجية التكريم.

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