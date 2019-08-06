"خيرية الشارقة": فحص 1200 أضحية داخل الدولة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية الانتهاء من فحص 1200 أضحية، مقرر ذبحها ضمن مشروع الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى، لتوزيعها على مستحقيها المحتاجين والمسجلين بكشوف وسجلات الجمعية بالمقر الرئيس وإداراتها الفرعية كافة.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم، عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، أن هذه الخطوة تحرص عليها الجمعية كل عام، مما يبعث في نفوسنا ونفوس المحسنين الطمأنينة إلى سلامة أضاحيهم، وتم اتخاذ الإجراءات كافة التي تؤمّن عملية الذبح، بما يطابق شريعة الإسلامية والتي تحثنا على تقديم أطيب ما لدينا للأخوة الفقراء والمستحقين، مؤكداً أن الأضاحي تعد شعيرة تعكس مبادئ التكافل الاجتماعي التي دعا إليها دين الإسلام بين شرائح المجتمع كافة.

وأشار إلى أنه يتم فحص رؤوس الأضاحي التي تم التعاقد عليها من خلال لجنة فرعية تسمى «لجنة الفحص» وهي لجنة منبثقة عن اللجنة العليا للحملة، ويقوم عدد من ذوي الخبرة في تربية المواشي بفحص جميع الأعداد المتعاقد عليها من الموردين وتجار الماشية، وتم التأكد من سلامة كافة المواشي ومطابقتها ضوابط شريعة الإسلام وجواز الأضحية بها، مشيراً إلى أنه يتم توفير سيارات لنقل هذه المواشي، ومن ثم نقل الأضاحي لمواقع التوزيع المنتشرة خلف مبنى الجمعية الرئيس في مدينة الشارقة، إلى جانب مواقع الإدارات الفرعية في المدام والبطائح والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن.

وأضاف أن عملية التوزيع تتم من خلال آلية محددة، حيث يقوم موظفو إدارة المساعدات بفرز الحالات المسجلة بالكشوف للوقوف على الفئة المستهدفة وإخطارها قبل وقت كاف بموقع وتوقيت التوزيع من خلال رسالة نصية قصيرة يتم إرسالها عبر النظام الآلي، ليتمكنوا من الحضور إلى مواقع التوزيع التابعة لهم وتسلم مخصصاتهم.