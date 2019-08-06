محمد صلاح (رأس الخيمة)
كانت اعترافاتها دليلاً دامغاً على توجيه تهمة سرقة الذهب الخاص بشقيقتها من مسكنها الذي حضرت إليه بهدف الاستجمام، في الوقت الذي كانت شقيقتها قد انتقلت لإمارة أخرى. في التحقيقات الأولى التي أجرتها الشرطة عقب البلاغ الذي تقدمت به شقيقتها ضدها ذكرت أنها وخلال وجودها في منزل شقيقتها وقعت عينها على كمية من المصوغات الذهبية التي اكتشفت أنها تخص والدتهما، متهمة شقيقتها بالاستيلاء على هذا الذهب الذي كانت مواصفاته معروفة بين أفراد الأسرة.
وفي تحقيقات النيابة كررت المتهمة الرواية نفسها، وأشارت إلى أنها لم تسرق شقيقتها، ولكنها أخذت ميراثها الذي استولت عليه أختها بعد وفاة والدتهما، فيما أكدت المجني عليها أن هذا الذهب خاص بها وأن رواية شقيقتها غير صحيحة، وطالبتها بإرجاعه من أجل التصالح، وطي صفحة الخلافات. وأمام محكمة الجنح أمس، فاجأت المتهمة وهي في الخمسينيات من عمرها الحاضرين بتراجعها عن اعترافاتها السابقة في الشرطة والنيابة، وبررت هذه الاعترافات بأنها كانت تعاني حالة مرضية ولم تكن متأكدة من أقوالها، ونفت رواية شقيقتها بالكامل، وأنها لم تقم بسرقة أي مصوغات ذهبية من شقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر اختلفتا على الميراث فسرقت مصوغات شقيقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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