العميمي يستقبل رئيس "الرقابة المالية" البحريني

أبوظبي (وام) استقبل معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس منظمة الانتوساي، أمس، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين، في مقر ديوان المحاسبة بأبوظبي. وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب، في مجال الرقابة المالية بين ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تم خلال اللقاء الاطلاع على منهجية عمل الرقابة المالية بديوان المحاسبة وأهدافها، فضلاً عن مناقشة ملف مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

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