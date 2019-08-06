مشاريع مستقبلية للدفاع المدني في عجمان

عجمان (الاتحاد) اطلع العميد عبدالعزيز علي الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، على ما تم إنجازه وتحقيقه في الإدارة خلال العام الحالي، والخطة الاستراتيجية والمشاريع لمستقبلية لعام 2020. جاء ذلك، خلال زيارته قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء في الإدارة، وكان في استقباله المقدم ماجد علي الحصان، رئيس القسم، وعدد من موظفي القسم، واستمع لشرح مفصل حول الوحدات التابعة للقسم والمتمثلة في وحدة التخطيط الاستراتيجي، والتميز المؤسسي، والجودة، والشراكات، والمقترحات والشكاوى، وإسعاد المتعاملين، وذلك للوقوف على سير العمل، وأداء الموظفين بما يحقق أهداف واستراتيجية وزارة الداخلية.

ووجه العميد عبدالعزيز الشامسي، بضرورة تعزيز أساليب إسعاد المتعاملين من خلال تقديم الخدمات المتميزة، بما يسهم في تحقيق ثقة وسعادة المتعاملين بشكل يفوق توقعاتهم، مثمناً جهود جميع موظفي القسم والقيام بدراسة وتحليل جميع التحديات والصعوبات، التي تواجههم، والعمل على تذليلها وحلها لمواكبة تطلعات الحكومة الاتحادية والوزارة.

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