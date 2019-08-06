"محكمة ذكية" للدعاوى العمالية

دبي (وام)

وقّعت سلطة المنطقة الحرة لجبل علي /‏‏‏جافزا/‏‏‏ مذكرة تفاهم مع محاكم دبي تهدف لإنشاء محكمة عمالية تستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضي للنظر والبت في الدعاوى القضائية للشركات العاملة فيها، وفي مناطق الأعمال التابعة لها.

وبموجب المذكرة، سيتم إنشاء قاعة مخصصة «للمحكمة الذكية» في جافزا لإجراء جلسات الاستماع والفصل في القضايا من خلال بث مباشر بين قضاة محاكم دبي والأطراف المعنية.

وسيتم ربط أنظمة جافزا إلكترونياً مع نظام خدمة محاكم دبي /‏‏‏المحاكم العمالية/‏‏‏ التي يمكن للطرفين من خلالها التواصل بشكل آمن. كما سيتم النظر والحكم في القضايا عن بعد من دون الحاجة إلى انتقال أطراف التقاضي إلى مباني محاكم دبي.

وستكون جلسات الاستماع مباشرة بين القاضي وأطراف القضية من خلال البث المباشر. وسيتم دعم المحكمة الذكية المعتمدة على تكنولوجيا الواقع الافتراضي بأحدث أنظمة الأمن السيبراني وضمان اتصال كامل طوال وقت الجلسة لجميع القضاة والمحامين والشركات والمتقاضين.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لجافزا إن المحكمة الذكية قفزة نوعية في مجال الإجراءات القانونية والقضائية ضمن المناطق الحرة وستساعد على توفير الوقت والتكلفة والأهم من ذلك اختصار المسافات الطويلة للتنقل بين مقر العمل ومحاكم دبي.

وأوضح أن قاعة المحكمة الواقعة في جبل علي توفر للقضاة والموظفين في محاكم دبي إمكانية عقد جلسات استماع من خلال الاتصال الشبكي الآمن من دون الحاجة إلى مغادرة مكاتبهم. ومن جهته قال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي أن إبرام محاكم دبي اتفاقية تعاون مع سلطة المنطقة الحرة لجبل علي/‏‏‏جافزا/‏‏‏ يأتي في إطار التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال علاقات العمل وتسوية الخلافات العمالية بما لا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الدولة.