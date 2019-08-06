"زايد العليا" تؤهل أصحاب الهمم في "كامبريدج للطب"

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت مؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهِمم توقيع اتفاق مع مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل لتقديم الخدمات العلاجية التأهيلية، لأصحاب الهمم منتسبي المؤسّسة.

وقع الاتفاق عن المؤسسة، عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام، وعن المركز الدكتور هاورد بودولوسكي، الرئيس التنفيذي للمجموعة. وقال الحميدان إن مؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهمم تتبنى منظومة متكاملة بفكر جديد ومنهجية حديثة، مستمدة من الرعاية الكريمة التي يحظى بها أصحاب الهمم في الدولة.

وأضاف أن المؤسّسة تُسخر جميع إمكاناتها لتوفير مستقبل أفضل لأصحاب الهمم، وتعمل على المضي قدماً لتطوير الخدمات المقدمة في جميع مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي، كما تحرص بالتوازي مع ذلك على تنفيذ سلسلة من برامج التوعية والتثقيف للأسر وأولياء أمور الطلاب أصحاب الهمم، بما يخدم رؤية المؤسّسة ويساعد في تحقيق رسالتها للعمل على تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.

من ناحيته، قال بسام الصياد، المدير التنفيذي للعمليات في مركز كامبريدج «نحن نفخر بهذه الشراكة مع مؤسسة زايد العليا ونتطلع للارتقاء سوياً بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، واضعين خبراتنا التأهيلية والتقنية في خدمة هذه الشريحة المهمة من المجتمع من خلال تقديم برامج تأهيلية ترتكز على معايير عالمية، ونضع أمام هذه الشراكة خبرة أطبائنا المؤهلين ومعالجينا المختصين وشراكتنا مع مؤسسة سبولدنغ الأميركية للتأهيل الطبي».

ووفق الاتفاق، يلتزم المركز باستقبال أصحاب الهمم المرشحين من المؤسّسة، لتقديم الدعم والرعاية الطبية اللازمة لهم، وإجراء الفحوص الطبية الدورية والبرامج الصحية التوعوية.