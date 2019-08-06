"صحة" تعلن مواعيد عمل مستشفيات الشركة خلال عطلة عيد الأضحى

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والتي ستبدأ اعتباراً من 9 إلى 12 من شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، الموافق 10 إلى 13 من شهر أغسطس الجاري، حيث تواصل أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات التابعة لـ «صحة» العمل على مدار 24 ساعة طوال أيام عطلة عيد الأضحى.

وأكدت شركة «صحة» حرصها على توفير رعاية صحية متميزة للمجتمع، وقالت إن قسم الطوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية يواصل تقديم خدمات الرعاية الطارئة على مدار الساعة، أما العيادات فسوف تغلق طوال أيام العطلة الرسمية، على أن تستأنف عملها يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019.

وفي مستشفى المفرق يعمل قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة يومياً خلال أيام عيد الأضحى، في حين تبدأ مواعيد الزيارات للعنابر من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساء، أما الزيارات لأقسام العناية المركزة، الرئيسة والباطنية والخدج والقلب، فتبدأ من 11 صباحاً إلى 2 ظهراً، ومن 5 عصراً إلى 10 مساء.

ويعمل قسم الطوارئ في مستشفى الرحبة التابع لشركة «صحة» على مدار 24 ساعة في حين يعمل قسم رعاية للأطفال من 8 صباحاً حتى 11 ليلاً، وتغلق العيادات الخارجية أبوابها خلال إجازة العيد.

كما يعمل قسم الطوارئ بمستشفى الكورنيش على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات الرعاية الطارئة للنساء، وتقديم الخدمات للمريضات المقيمات، وسيتم استقبال الزوار وفقاً لجدول الزيارات، من الساعة 10:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل، بينما ستغلق العيادات الخارجية، ومركز صحة المرأة في مستشفى الكورنيش أبوابها خلال الإجازة الرسمية لمدة 3 أيام.