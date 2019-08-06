"توام" يطلق تقنية لاستئصال حصيات القنوات المرارية

العين (وام) أعلن مستشفى توام أنه بدأ مؤخراً استخدام تقنية علاجية جديدة لاستئصال حصيات القنوات المرارية الكبيرة، بتفتيتها بالموجات الكهربائية، فيما يستعد لإدخال تقنية علاجية أخرى متقدمة لعلاج مضاعفات أمراض البنكرياس، بما في ذلك /‏‏كيسات/‏‏ البنكرياس الالتهابية، وذلك ضمن خطط التحديث والتطوير.

وقال الدكتور مازن طه استشاري الجهاز الهضمي رئيس وحدة التنظير الهضمي بالمستشفى إن الوحدة توفر حزمة من الخدمات الطبية التنظيرية المتطورة، تشمل التنظير الهضمي للمعدة والقولون، والقنوات المرارية بالإضافة إلى الكشف عن جرثومة المعدة، وقياس درجة تليف الكبد فيما أدخلت في الآونة الأخيرة تجهيزات وتقنيات تشخيصية وعلاجية جديدة لحالات النزف الهضمي، حققت نجاحاً كبيراً في وقف النزف سواء كانت في المعدة أو المريء أو القولون.

كما تستخدم وحدة التنظير الهضمي في مستشفى توام كذلك تقنيات تشخيصية جديدة متطورة لقياس درجة تليف الكبد، وتجهيز المريض طبياً لمرحلة زراعة الكبد، إلى جانب تقنيات أخرى متقدمة لاستئصال لحميات القولون، وذلك بالتعاون مع مركز الأورام في اليابان لتجنيب المريض التدخل الجراحي لاستئصال جزئي أو كلي للقولون، وتشمل خدمات الوحدة بالإضافة إلى ذلك خدمة تشخيص أمراض القصبات والرئة باستخدام أحدث التقنيات.

وأفاد طه بأن الوحدة تمتلك أحدث تقنيات ومعدات وأجهزة التنظير عالمياً، وهناك تعاون بحثي بين الوحدة وقسم التنظير في مركز الأورام بجامعة طوكيو.

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