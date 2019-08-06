دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة تنمية المجتمع، دورة أساسيات لغة الإشارة للأطفال، من عمر 4 حتى 12 عاماً، والتي شارك فيها أكثر من 60 طفلاً من كلا الجنسين، ومن مختلف إمارات الدولة، في بادرة هدفت إلى تعليم الصغار أساسيات لغة الإشارة، وأبجديات التواصل مع أصحاب الهمم من فئة الصم بالإشارة.
وتميزت الدورة بتفاعل الصغار الذين أبدوا حرصاً لافتاً على تعلّم أسمائهم، وبعض الجمل اليومية بلغة الإشارة، وذلك تحت مظلة التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، ولا سيما الآباء والأمهات والأطفال من طلبة المدارس، خاصة في الفترة الصيفية التي تشهد إقبالاً لافتاً من مختلف فئات المجتمع للمشاركة في الفعاليات المجتمعية.
أقيمت الدورة في ديوان الوزارة بدبي، وتخللتها فعاليات ترفيهية وتوعوية تُحفز روح المبادرة والإيجابية لدى الصغار بوجود أولياء أمورهم، وذلك من أجل تحقيق وتأكيد الدمج المجتمعي، ترسيخاً لجهود تمكين أصحاب الهمم، وانطلاقاً من محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي تستهدف كافة فئات المجتمع، ولا ببرامج توعية وتثقيف مستدامة تدعم جهود الدمج والتمكين.
كانت هذه تفاصيل خبر "تنمية المجتمع" تنظم دورة أساسيات لغة الإشارة للأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.