الإمارات من أوائل الدول عالمياً في تسجيل الأدوية المبتكرة

دبي (الاتحاد)

بحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع وفد شركة «أسترازينيكا» تعزيز مجالات الابتكار في القطاع الدوائي، والتعاون المستمر لتطوير علاجات الأمراض المزمنة كالربو والسكري وأمراض القلب. وأعربت أسترازينيكا عن تقديرها لجهود الوزارة في تسريع وتيرة التسجيل الدوائي لخدمة المرضى والمجتمع، حيث أصبحت الشركة تسجل منتجاتها المبتكرة في الإمارات، ضمن أوائل الدول عالمياً، بعد اعتمادها من هيئة الغذاء والدواء الأميركية أو الهيئة الأوروبية للدواء، وذلك بفضل البيئة التشريعية والاستثمارية المتوفرة بالدولة، لاستقطاب الشركات الدوائية العالمية وتسجيل منتجاتها المبتكرة.

جاء ذلك أثناء استقبال الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، مؤخراً في ديوان الوزارة، وفداً من شركة أسترازينيكا برئاسة المدير التنفيذي للأسواق العالمية ليون وانج.

وجرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم، بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، بهدف توفير الأدوية للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، من المصابين بسرطان المسالك البولية وسرطان الرئة ومرضى الورم اللمفي ومرضى الربو الحاد.

وقّع المذكرة الدكتور أمين الأميري، ومن جانب الشركة ليون وانج، بحضور الدكتورة رقية البستكي مدير إدارة الدواء، والدكتورة ريتا الشالوحي خبير السياسات الدوائية، ووفد من الشركة.

وسيتمكن المرضى من الحصول على الأدوية من أسترازينيكا، لتأمين العلاج المناسب لهم، بما يضمن استمرارية حصولهم على الأدوية طبقاً لخطة العلاج الموضوعة من قبل الأطباء، لمتابعة العلاج وإنهائه بحسب المدة المحددة.

وأكدت الدكتورة رقية البستكي، مدير إدارة الدواء، أن المذكرة تأتي ضمن برنامج الوزارة لدعم المرضى، مثمنة مبادرة شركة أسترازينيكا التي تسهم بتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية للشركات.

وأشار ليون وانج، المدير التنفيذي للأسواق العالمية بشركة أسترازينيكا، إلى أن توفير الأدوية في وقت مبكر وإتاحة وصول المريض إليها، يميز دولة الإمارات العربية المتحدة عن العديد من دول الشرق الأوسط، ويعكس ريادتها في الرعاية الصحية.

وأضاف: «إن هذه المبادرة التي تشمل علاجات جديدة ومبتكرة لعلاج بعض حالات السرطان والأمراض التنفسية، تتيح المجال للمرضى المؤهلين ذوي التأمين الطبي المحدود الذي لا يغطي كلفة العلاج الكامل لتكملة العلاج، بتلقي بعض الأدوية من AstraZeneca مجاناً».