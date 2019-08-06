"صحة أبوظبي" تحذر من وسيلة طبية مضادة لرجفان القلب

منى الحمودي (أبوظبي) أصدرت دائرة الصحة أبوظبي، تعميماً لجميع منشآت الرعاية الصحية وممارسي الرعاية الصحية، تلفت فيه انتباههم بشأن القرار الصادر من وكالة الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)، بسحب جميع تشغيلات الوسيلة الطبية الآلية المضادة لرجفان القلب «Telefunken &FA1» والمصنعة من قبل شركة «Defiteq international BV or GGT Holding BV».

حيث تم تعليق شهادة «CE” والمتعلقة بقوانين الجودة والأمن والسلامة، الخاصة بالوسيلة الطبية المذكورة في شهر يوليو 2016، ومن ثم سحبها في أبريل 2017، وعلى الرغم من ذلك استمرت الشركة المصنعة ببيع المنتج المذكور بدون شهادة «CE”، وعليه لا يمكن التأكد من مأمونية وسلامة تلك الوسائل عند الاستخدام.

وطالبت دائرة الصحة باتخاذ إجراءات فورية على جميع مقدمي الرعاية الصحية، حيث يتوجب على جميع المنشآت الصحية ومقدمي الرعاية الصحية فحص المخزون المتوافر لديهم للتأكد من وجود الوسيلة الطبية وعدم استخدام الوسيلة الطبية المتأثرة بالسحب والحجر عليها إنْ وجدت، وإبلاغ دائرة الصحة فوراً. بالإضافة إلى البحث عن مصدر بديل لشراء وسائل طبية أخرى للرجفان القلبي.

الجدير بالذكر، أن الوسيلة الطبية الآلية المضادة لرجفان القلب، عبارة عن جهاز طبي يستخدم في معالجة اضطرابات دقات القلب اللانظميات الخطيرة مثل الرجفان البطيني والتسرع البطيني وغير الخطيرة مثل الرفرفة الأذينية والرجفان الأذيني، وذلك بإعطاء صدمة كهربائية تنهي الاضطراب في نقل الشارة الكهربائية للقلب.

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