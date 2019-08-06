الامارات | إلزام مصانع مياه الشرب في دبي بفحص العبوات كل شهرين

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام مصانع مياه الشرب في دبي بفحص العبوات كل شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت بلدية دبي جميع مصانع مياه الشرب والثلج في الإمارة بإجراء فحص لعبوات المياه بها، مرة كل شهرين، في مختبر معتمد من مركز الإمارات العالمي للاعتماد.

وقالت البلدية في تعميم وجهته إدارة سلامة الغذاء، أخيراً، إلى جميع مصانع مياه الشرب والثلج في دبي، إنه استمراراً لإجراءات التفتيش على هذه المصانع للتأكد من التزامها بالتشريعات والشروط الصحية، ونظراً لأهمية فحص مياه الشرب والثلج لضمان سلامة المنتجات تقرر إلزامية فحص عينات، وفق 18 عنصراً، منها نسبة وجود الحديد والفوسفات والمغنيسيوم والزنك والنحاس والكلور، والنترات، والكبريتات، إضافة إلى ضرورة عدم وجود لون أو مذاق أو رائحة للماء، على أن تقوم المصانع بمراجعة النتائج للتأكد من سلامة المياه والثلج.

وشددت على المصانع باتخاذ الإجراءات التصحيحية في حال عدم مطابقة النتائج للمواصفات، مع التزامها بعدم توزيع المياه أو الثلج، حتى تتأكد من مطابقتها لمواصفات مياه الشرب المعبأة، أو مواصفات الثلج المعد للاستهلاك الآدمي، والاحتفاظ بجميع النتائج لدى المصنع، ليتم التحقق منها خلال عملية التفتيش.

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وأكدت البلدية أن عبوات المياه المعدة للشرب يجب أن تكون خالية تماماً من الطحالب، والحشرات أو بيضها، والفطريات، واليرقات، والحويصلات، والأميبيا.

وكانت البلدية أكدت أن مفتشيها يجرون حملاتٍ دورية في مصانع مياه الشرب، للتأكد من التزامها بشروط التعبئة الخاصة بمياه الشرب، لافتة إلى ضرورة أن تحمل جميع عبوات المياه اسم وعناوين الشركة، والتي يمكن مشاهدتها وقراءتها من قبل المستهلكين.

ويمنح النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب المعتمد من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الجهات المختصة حق أخذ عينات ممثلة من المياه المعبأة لإجراء الفحوص التي تراها مناسبة لبيان مدى مطابقتها لهذا النظام، إلى جانب رقابة الأسواق، للتأكد من سلامة مياه الشرب المعبأة، مع سحب العينات اللازمة من سلسلة توزيع المياه لإجراء الفحوص اللازمة، للتأكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذا النظام.