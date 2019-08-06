الامارات | الشرطة تقدم هدايا للحجاج في الغويفات

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تقدم هدايا للحجاج في الغويفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّعت شرطة أبوظبي فوجاً من الحجاج في منفذ الغويفات الحدودي قبل مغادرتهم لأداء مناسك الحج في الأراضي المقدسة، وقدمت لهم الهدايا ضمن مبادراتها المجتمعية وحرصها على التواصل مع الجمهور. وعبر الحجيج والمسافرون براً عن بالغ الشكر والتقدير لشرطة أبوظبي على جهودها في توفير الرعاية والخدمات الشرطية لتسهيل عبورهم. وشارك في وداع الحجاج مديرية شرطة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي، وإدارة مرور الظفرة بمديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية وإدارة أمن المنافذ بقطاع شؤون الأمن والمنافذ. وتأتي المبادرة في إطار اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير كل الترتيبات اللازمة للتيسير على الحجاج والمسافرين براً عبر منفذ الغويفات، بتقديم أرقى الخدمات لهم وإنجاز إجراءات مغادرتهم وعودتهم في أمن وسلامة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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